Un rimorchio incendiato che conteneva capi di abbigliamento ha bloccato l’autostrada A19 Palermo-Catania al chilometro 39 in direzione Palermo. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. L’autostrada è stata chiusa per circa due ore in direzione Palermo ed è stata riaperta alle ore 18.35 circa. L’autista del mezzo è rimasto illeso e non sono stati coinvolti altri veicoli. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.