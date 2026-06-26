Rifiuti scaricati in un’area con vincolo paesaggistico a Zafferana Etnea. Per questo i carabinieri hanno denunciato quattro persone, a conclusione di un’attività di osservazione svolta anche con telecamere nascoste in località Pennisi.

Le indagini sui rifiuti buttati in zona con vincolo a Zafferana

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia, presentata per deturpamento e deposito di rifiuti speciali e non, lungo la via Salemi Pennisi. In una zona periferica tra i comuni di Zafferana Etnea e Aci Sant’Antonio (nel Catanese), in un’area peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico. Le successive attività di installazione di sistemi di videosorveglianza hanno consentito ai militari di ottenere elementi utili all’identificazione dei responsabili delle condotte illecite.

I quattro episodi ripresi dalle telecamere

A partire dalla metà di marzo, sono quattro gli episodi. I carabinieri, tramite accertamenti in banche dati in uso alle forze di polizia, hanno identificato un 84enne, residente ad Aci Sant’Antonio. L’anziano, il 14 marzo è stato immortalato dalle telecamere nell’atto di scaricare dalla sua utilitaria un pezzo in ceramica

di servizi igienico-sanitari e di lasciarlo sul ciglio della strada. Ed è ancora un residente di Aci Sant’Antonio, di 33 anni ripreso nel primo pomeriggio del 6 aprile. Dopo essere sceso da un piccolo crossover con un cane, fa ingresso nell’area boschiva dove si trattiene per qualche ora. Nei momenti in cui il 33enne lascia la zona a bordo dell’auto, dalle immagini registrate dalle telecamere, si nota del

fumo. Più tardi divampava un incendio, per il cui spegnimento, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei residenti.

Due giorni dopo è la volta di una 64enne, residente a Tremestieri Etneo, la quale dopo avere accostato il suo crossover compatto, scende dal veicolo e presa dal cofano una busta la getta oltre il muretto di confine. Nel pomeriggio dello stesso giorno, un 62enne di origini straniere residente a Catania,

arrivato a bordo di un pick-up dopo avere prelevato dal cassone dei rifiuti, li getta oltre il

muretto di confine. Tutti e quattro sono stati tutti denunciati per abbandono e combustione illecita di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali. Il 33enne è stato denunciato anche per combustione illecita di rifiuti.