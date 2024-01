Palazzolo Acreide, discarica abusiva in un terreno con vincolo paesaggistico: denunciato il proprietario

Una discarica a cielo aperto tra le campagne alla periferia di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, è stata scoperta durante il sorvolo dell’area da parte di un elicottero dei carabinieri di Catania. Dal successivo sopralluogo sul posto, i militari hanno trovato rifiuti di risulta in un terreno che è risultato sottoposto a vincolo paesaggistico e boschivo.

Per questo motivo è stato denunciato per violazione di norme ambientali il proprietario del terreno, un 54enne palazzolese. L’uomo dovrà rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come previsto dal codice dell’ambiente. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.