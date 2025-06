Atterraggio di emergenza per un volo Ryanair Catania-Roma. Probabili problemi a un flap

Il volo FR1171 della compagnia low-cost Ryanair, partito da Catania alle 19.30 e diretto a Roma, dopo il decollo è stato costretto a rientrare all’aeroporto Fontanarossa per un atterraggio d’emergenza. Secondo quanto riferito al nostro giornale dietro il rientro ci sarebbe stato un malfunzionamento di un flap, termine con il quale vengono indicate le appendici del bordo d’uscita dell’ala. Tutta la procedura si è svolta senza problemi e, come previsto, sono stati allertati in fase preliminare i mezzi di soccorso. Ancora non è chiaro se i passeggeri a bordo verranno imbarcati su un altro aereo o se la loro partenza sarà rimandata a domani.