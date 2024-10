Ferma per strada un uomo per vendergli un trapano rubato, ma è un carabiniere

Avrebbe fermato un uomo per strada per provare a vendergli un trapano usato. L’episodio è avvenuto a Pioppo (frazione di Monreale, nel Palermitano) e il 54enne, che era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di dimora a Palermo, è stato denunciato per ricettazione e furto. L’uomo che il 54enne ha fermato per strada, per tentare di concludere l’affare, era un carabiniere libero dal servizio.

Il militare si è qualificato e ha allertando una pattuglia che è intervenuta sul posto. Le ulteriori verifiche hanno permesso di rilevare che l’indagato non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile sulla provenienza del trapano. Nel corso della perquisizione dell’abitazione del 54enne, i carabinieri hanno anche riscontrato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica.