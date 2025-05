Ricercato internazionale arrestato a Catania: in auto con mazze e tirapugni

Un catanese di 31 anni, ricercato in ambito internazionale per reati commessi in Albania, è stato arrestato a Catania. L’uomo è stato fermato dagli agenti della squadra volanti della questura etnea durante un servizio di pattugliamento del territorio. Durante un posto di controllo in via Acquicella, i poliziotti hanno notato un’auto sospetta con a bordo quattro persone. Così, hanno intimato l’alt per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Il conducente si è fermato e, quando i poliziotti si sono avvicinati, ha chiesto di poter andare via perché aveva un appuntamento importante. Gli agenti, però, non hanno dato seguito alla richiesta.

Durante l’ispezione dell’auto, i poliziotti hanno trovato nel portabagagli una mazza da baseball, una mazza da golf e un tirapugni. Il conducente dell’auto ha tentato di imbastire una giustificazione poco credibile, riferendo di essere un appassionato di sport, senza però riuscire a spiegare le ragioni del trasporto delle due mazze in piena notte. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati. Dalle verifiche eseguite poi nella banca dati della polizia è emerso che il 31enne fosse ricercato in ambito internazionale. I poliziotti hanno arrestato l’uomo che resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per le eventuali determinazioni su un’eventuale estradizione in Albania. Inoltre, il 31enne è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti a offendere.