Ricercato da quasi un anno, viene fermato a San Berillo, a Catania, con la droga negli slip

Era scomparso da gennaio. Ma è stato fermato a San Berillo, mentre spacciava. Succede a Catania, dove un ragazzo di 25 anni, originario del Gambia, doveva scontare una pena di quattro anni e sei mesi ma si era reso irreperibile da quasi un anno. Almeno fino a quando non è stato individuato dalla Polizia durante un’attività di controllo contro lo spaccio di droga. Ad attirare l’attenzione degli agenti sarebbe stato il suo atteggiamento alla vista degli agenti. L’uomo avrebbe provato a spostarsi e a confondersi in un gruppo di persone ma, nel tentativo di non dare nell’occhio, è risultato invece più sospetto: tanto da spingere i poliziotti a una perquisizione, trovando il 25enne in possesso di un panetto di hashish, in parte già utilizzato, nascosto negli slip, e una dose di hashish in tasca. Nel marsupio, infine, gli agenti hanno trovato 70 euro in banconote di vario taglio e un bilancino elettronico di precisione, nonché diversi telefoni cellulari. La sostanza stupefacente e il materiale sono stati sequestrati, mentre il ragazzo è stato arrestato in flagranza – e trasferito in carcere – per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di identificarlo come l’uomo ricercato da gennaio, dopo una condanna definitiva per i reati di lesioni personali, rapina e, di nuovo, detenzione ai fini di spaccio