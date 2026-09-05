foto di Cisal Catania

Catania, 25enne arrestata appena scesa dall’aereo: era ricercata

05/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Era appena scesa dall’aereo quando è stata fermata dalla polizia di Stato. Una 25enne di nazionalità albanese è stata arrestata sulla pista dell’aeroporto internazionale Fontanarossa di Catania, appena arrivata da Malta, perché destinataria di un’ordinanza di applicazione di una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna nel novembre 2023. A individuarla sono stati gli agenti della polizia di Frontiera, impegnati nei controlli sui nominativi dei passeggeri in arrivo nello scalo etneo.

Il controllo dei passeggeri e l’arresto sulla pista

Non appena l’aereo ha raggiunto la postazione assegnata, i poliziotti si sono avvicinati alla scaletta e, dopo aver individuato la 25enne, l’hanno bloccata. La donna è stata quindi accompagnata negli uffici, dove le è stata notificata l’ordinanza dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento riguarda ipotesi di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina finalizzato al profitto. Ultimate le formalità di rito, la 25enne è stata condotta in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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