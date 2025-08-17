Ribera, lite tra vicini finisce in sparatoria: ferito il paciere

La lite tra vicini di casa, in via Scirinda, a Ribera, nell’Agrigentino è degenerata fino ad arrivare a un colpo di pistola. La vittima non dovrebbe essere in gravi condizioni ed è già stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Fratelli Parlapiano dello stesso Comune. Sul caso indagano i carabinieri. Non è ancora chiara l’esatta dinamica ma, dalle prime ricostruzioni, pare che diversi componenti di una famiglia abbiano affrontato un vicino di casa. I toni della discussione si sarebbero via via accesi, fino a quando quest’ultimo ha estratto l’arma e ha sparato. A essere raggiunto dal colpo alla spalla sarebbe un cittadino intervenuto per riportare la calma.