Un palco pronto a raccontare nuove emozioni. A Belpasso, il teatro La Fenice, simbolo della tradizione culturale locale e sede storica della Brigata d’Arte, riapre finalmente le sue porte al pubblico dopo anni di silenzio. Il 22 ottobre, la piccola e affascinante sala teatrale accoglierà un open day per inaugurare gli spazi rinnovati e presentare il progetto denominato Stage Labs: iniziativa che prevede una serie di corsi e laboratori che spaziano dalla recitazione alla regia, dal musical alla dizione, fino alla drammaturgia e alla sceneggiatura.

Pensato sia per chi desidera avvicinarsi al mondo delle arti performative sia per chi vuole affinare le proprie competenze, l’evento si terrà a partire dalle 17 in via Roma, al civico 210. Durante la giornata sarà possibile incontrare il team di insegnanti composto da Anna Aiello (teatro contemporaneo), Cindy Cardillo (recitazione), Lara Marta Russo (canto e teatro in inglese), Alba Donzì (danza), Rosa Lao (dizione e fonetica), Luca Arcidiacono (recitazione cinematografica e sceneggiatura) e Salvo Campisano (cinematografia e videomaking).

Stage Labs e la rinascita della Brigata d’Arte

«Questo progetto segna l’inizio di una nuova era per la Brigata d’Arte – dichiara il presidente Ottavio Sangani –. Per la prima volta nella nostra storia offriamo una formazione strutturata. Siamo contenti – conclude – di restituire alla comunità un luogo di aggregazione, dove tutti possano trovare uno spazio per esprimersi e coltivare le proprie passioni». Con Stage Labs, il teatro La Fenice torna a essere un punto di riferimento per la crescita artistica e personale, offrendo opportunità concrete a chi ama il palcoscenico e desidera sviluppare nuove competenze nel mondo dello spettacolo.

Una nuova stagione di spettacoli tra Belpasso e Catania

Il teatro La Fenice, che ha formato e ispirato generazioni di artisti, rinasce con una forza rinnovata, riportando la passione per il teatro al centro della vita culturale di Belpasso. Una passione che da sempre scorre nel sangue di questo paese e che ora trova una nuova casa dove continuare a crescere.

La Brigata d’Arte, inoltre, a novembre inaugurerà la stagione teatrale 2025-2026, composta da sette spettacoli che si terranno a Belpasso (al Teatro Nino Martoglio) e a Catania (al Metropolitan e al Bellini). Tra i titoli in programma figurano I Promessi Sposi e La città delle Amazzoni firmati da Alessandro Incognito, l’omaggio ad Antonino Russo Giusti nel 150° anniversario della nascita con L’Eredità e il galà dell’Opera.