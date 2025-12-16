Foto Google Maps

Nella giornata odierna Anas comunica, tramite una nota stampa, di avere terminato «in anticipo i lavori di completamento» del nuovo svincolo di Caltanissetta sull’autostrada A19. Il cronoprogramma inizialmente stabilito segnava la data del 20 dicembre, «ma l’impegno profuso da parte di tecnici e maestranze ha consentito di accorciare i tempi», specifica Anas.

Svincolo di Caltanissetta: lavori e disagi

I lavori hanno riguardato la realizzazione degli impianti tecnologici nel sottopasso dello svincolo, i rivestimenti delle pareti interne delle opere di sostegno, il completamento degli strati della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale nella configurazione definitiva. Inoltre, il sottopasso è stato dotato di due stazioni di emergenza SOS, segnaletica luminosa e pannelli a messaggi variabili con relativo sistema di telecontrollo. La chiusura temporanea dello svincolo per i veicoli provenienti da Catania ha provocato per diverse settimane pesanti ripercussioni sulla viabilità, costringendo gli automobilisti a proseguire fino allo svincolo successivo di Ponte Cinque Archi, rientrare poi sull’A19 in direzione del capoluogo etneo e uscire infine allo svincolo di Caltanissetta.