Riapre l’aeroporto di Catania dopo lo stop per l’incendio nei pressi dello scalo

L’aeroporto di Catania-Fontanarossa ha regolarmente ripreso le operazioni di volo, sia in arrivo che in partenza. Il traffico aereo era stato temporaneamente sospeso nel pomeriggio a causa di un vasto incendio che, spinto dal forte vento, ha lambito lo scalo, rendendo necessaria la chiusura dello spazio aereo per motivi di sicurezza. La situazione è ora sotto controllo, e l’intera area aeroportuale è stata dichiarata sicura per passeggeri e operatori. La ripresa dei voli è avvenuta nel rispetto dei protocolli di emergenza, dopo l’intervento di numerose squadre di soccorso coordinate dal comando dei vigili del fuoco di Catania.

Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnate diverse unità: in particolare la squadra del distaccamento Sud, la squadra di Maletto e una partenza dalla provincia di Enna. Fondamentale il ruolo del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), che ha diretto le manovre di contenimento coordinando anche i mezzi aerei, tra cui il Canadair CAN30 e l’elicottero S64 Orso Bruno. Sul posto hanno operato in sinergia anche polizia di Stato, polizia municipale, polizia provinciale e numerose squadre della Protezione civile con autobotti, tutte impegnate a garantire la sicurezza e la viabilità nell’area circostante. L’aeroporto invita i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo presso le compagnie aeree, considerate le possibili riprogrammazioni o ritardi residui.