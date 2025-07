Voli sospesi a Catania, spazio aereo chiuso per un rogo e per le attività dei velivoli antincendio

Caos all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, dove tutte le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo. La decisione è stata presa per permettere l’intervento di velivoli antincendio impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo divampato in prossimità dello scalo. La priorità, fanno sapere le autorità aeroportuali, è garantire la massima sicurezza dei passeggeri e del personale. In attesa della riapertura dello spazio aereo, i voli in arrivo sono stati sospesi o dirottati verso altri scali, in particolare a Palermo e Comiso. La scelta di destinazione alternativa è demandata alle compagnie aeree e ai comandanti dei voli, che valutano di volta in volta l’opzione più idonea.

Dalla direzione dello scalo si invita espressamente a non recarsi in aeroporto fino a nuova comunicazione ufficiale. Ai passeggeri è consigliato di contattare la propria compagnia aerea per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del proprio volo. Le operazioni resteranno sospese finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Nel frattempo, il monitoraggio resta costante, in coordinamento con le autorità competenti e con i mezzi di emergenza impegnati a terra e in volo. Fontanarossa, già reduce nei mesi scorsi da altre interruzioni per eventi climatici e incendi, si trova nuovamente a fronteggiare una situazione complessa con ricadute dirette sul traffico aereo e sui passeggeri, molti dei quali già presenti in aeroporto o in partenza per lo scalo catanese.