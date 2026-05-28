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Traffico di auto di lusso rubate dal porto di Palermo: due denunce

28/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due auto di lusso rubate sono state bloccate al porto di Palermo dirette a Tunisi. Un cittadino libico di 54 anni è stato denunciato mentre stava imbarcando sul traghetto della Grimaldi Lines una Bmw XM 50e, dal valore di 150mila euro, con una carta di circolazione contraffatta. Sempre nel porto del capoluogo gli agenti hanno recuperato un secondo mezzo rubato a Milano una Toyota Rav 4 stava per finire a Tunisi. Un cittadino libico di 44 anni è stato denunciato per riciclaggio.

Traffico di auto di lusso al porto di Palermo

Le auto di lusso sono state sequestrare e sono state avviate indagini. Gli investigatori della frontiera marittima, guidati dal dirigente Manfredi Borsellino, stavano controllando i passeggeri prima della partenza per la Tunisia. Quando si sono imbattuti nella lussuosa auto ibrida della casa tedesca e con targa olandese che, arrivato con una nave da Salerno, si trovava già nella stiva ed era diretta al porto di La Goulette.

Le indagini

Dopo le verifiche è emerso che carta di circolazione, emessa da un’autorità olandese, era falsa. Stessa cosa è accaduta per la Toyota Rav 4 con targa doganale tedesca anche questa rubata in Lombardia diverse settimane prima. Il mezzo, come poi ricostruito, potrebbe aver fatto tappa in Germania, dove verosimilmente sarebbero stati modificati numero di telaio e targa, prima di raggiungere il porto campano da cui era salpata la nave.

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