RHS 2026, le voci siciliane dal salone Horeca

Chiude con 15mila presenze in quattro giorni RHS 2026, il salone Ristora Hotel Sicilia dedicato al mondo alberghiero e della ristorazione. Ospitato nei locali di Sicilia Fiere a Misterbianco, nel Catanese. Un momento di esposizione, formazione e networking con grandi nomi nazionali del settore, ma anche diverse realtà locali siciliane. Abbiamo raccolto alcune voci: dai produttori di materie prime a chi quegli ingredienti li lavora e li trasforma. E anche chi affianca ogni giorno uno dei settori di punta dell’economia locale e nazionale, progettando spazi e fornendo macchinari all’avanguardia.

