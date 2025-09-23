Foto di Dario De Luca

È scontro tra i vertici dell’assessorato regionale alla Salute e i sindaci dell’Isola che avanzano le loro critiche alla nuova rete ospedaliera siciliana. Anzi, ancora prima, al modo di operare dell’assessore Daniela Faraoni, su gestione e modalità dell’intera fase di confronto.

Incontro tra la Conferenza dei Sindaci e il Prefetto di Palermo

«È significativo sottolineare che la conferenza provinciale dei sindaci di Palermo non ha approvato la rimodulazione della rete ospedaliera. Un parere acquisito solo in sede di conferenza permanente per la programmazione sanitaria regionale, senza alcuna visione o illustrazione della nuova bozza aggiornata. Nonostante le richieste formali da parte di diversi sindaci. Alla seduta di lunedì 28 luglio solo 2 province su 9 (Agrigento e Caltanissetta) hanno votato a favore. Le altre si sono astenute (Palermo e Messina) o hanno disertato la seduta per protesta», si legge nella richiesta di incontro urgente che i primi cittadini del Palermitano hanno inviato al prefetto Massimo Mariani.

Durante la riunione, ieri a Villa Whitaker, i sindaci hanno chiesto al prefetto di farsi promotore della richiesta anche con la commissione Salute all’Ars. Un incontro «finalizzato a un attento approfondimento delle criticità e osservazioni riscontrate, prima di qualsiasi decisione definitiva – scrive ancora la conferenza dei sindaci -. Ci opponiamo con fermezza a ogni decisione che riduca la qualità dell’assistenza sanitaria delle aree interne».

Meno posti letto e chiusure nella nuova rete ospedaliera siciliana

«La direzione della nuova rete ospedaliera siciliana è chiaramente quella di una riduzione dei posti letto, nei reparti strategici per la sopravvivenza degli ospedali delle aree periferiche. Faccio l’esempio di Corleone, che dovrà subire dei tagli in Medicina Generale, un reparto essenziale per un ospedale di periferia con un’utenza di circa 60mila abitanti» riferisce a MeridioNews Walter Rà, sindaco di Corleone e presidente della conferenza, a capo delle critiche dei colleghi sindaci alla nuova rete ospedaliera siciliana.

«La Ginecologia è stata dimezzata da 6 a 3 posti letto e, addirittura, è stata tolta la Neonatologia -aggiunge Rà -, manifestando così la volontà di anticipare la chiusura del Punto Nascita. Un servizio essenziale per un territorio come quello di Corleone, in cui ci sono circa 250 gestanti l’anno, seguite durante tutta la gravidanza dal nostro ospedale». Ma sarebbe il momento del parto quello più critico in caso di chiusura del punto nascite. Perché, per arrivare a Palermo, da quelle zone, ci vuole circa un’ora e mezza di tempo, con un concreto pericolo per la salute della mamma e del bambino.

Tagli indiscriminati e salute pubblica: le critiche dei sindaci

Un altro punto contestato dal sindaco Rà per quanto riguarda Corleone è la mancata integrazione tra l’Ospedale dei Bianchi e quelli di Comunità che apriranno a breve in zona. «Hanno aggiunto dei posti di lungodegenza ed in Psichiatria – fa notare il primo cittadino -. Ma risulteranno eccessivi appena saranno aperti i presidi sanitari di comunità, deputati proprio a ospitare i pazienti lungodegenti».

«La salute pubblica è un diritto fondamentale e la sua organizzazione non può essere affidata a scorciatoie procedurali. I sindaci dei territori devono essere parte attiva e consapevole delle scelte che riguardano i propri cittadini – si legge, infine, nella lettera al prefetto palermitano -. Con il taglio dei posti letto senza una riorganizzazione completa dei servizi, con l’assenza di assicurazioni sui livelli di assistenza e senza chiare idee sulla mission degli ospedali del territori, si rischia la riduzione delle prestazioni disponibili per la popolazione. E un aumento delle disuguaglianze sociali e sanitarie per coloro che vivono nelle comunità locali».