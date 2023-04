Catania: martedì il via al restauro della fontana dell’elefante in piazza Duomo

Cominceranno martedì i lavori per il restauro dell’apparato marmoreo della fontana dell’Elefante di piazza Duomo, monumento simbolo di Catania. Un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale tramite la direzione del gabinetto del sindaco e quella delle Opere pubbliche. A occuparsi dei lavori – durata due mesi – sarà la ditta specializzata Scancarello di Palermo. L’operazione, come fanno sapere dal Comune tramite una nota stampa, è finanziata con la tassa di soggiorno.

All’intervento sul monumento marmoreo, in più punti coperto dal carbonato di calcio e da patine organiche dovute alla fuoriuscita di acqua, partecipa anche l’Ance retribuendo l’artista di strada Ligama che realizzerà una ventina di pannelli artistici in modo da ricoprire l’esterno della fontana dove si svolgeranno i lavori, in sintonia all’Accademia di Belle Arti. «Un lavoro necessario e atteso dai cittadini – spiega attraverso la nota il commissario straordinario Piero Mattei, introducendo l’illustrazione del programma di lavoro durante la conferenza stampa di oggi – poiché l’usura del tempo, ha apportato gravi danni all’apparato funzionale della fontana del monumento, a cui i cittadini di Catania sono visceralmente legati e che richiama l’interesse di turisti e visitatori»