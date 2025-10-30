Regione, Schifani sulla sua ricandidatura: la «regola di conferma» smentita dalla storia

30/10/2025

«La regola, sino a oggi, è stata sempre quella della conferma dei presidenti uscenti, almeno nella nostra coalizione: sarà la coalizione a decidere, uno non decide da solo. Le scelte sono collegiali». Così il governatore della Regione Renato Schifani commenta le tensioni interne legate alla sua volontà, mai nascosta, di ricandidatura alle prossime elezioni Regionali 2027. In realtà, purtroppo per Schifani, una rapida cronologia della storia politica regionale dell’Isola smentisce la sua affermazione. Se una regola c’è, non è mai stata seguita: nel centrodestra così come nel centrosinistra. La storia delle presidenze della Regione Siciliana, anzi, racconta il contrario.

La smentita a Schifani: l’alternanza alla presidenza della Regione Siciliana

Sulla base dei dati pubblicati dalla stessa Regione Siciliana, ecco la dimostrazione dell’esatto contrario. Nel periodo compreso tra il 1990 e oggi, quando anche una forza politica veniva riconfermata, questo non valeva in automatico per il suo rappresentante al governo.

  • Rosario Nicolosi (10 agosto 1989 – 29 ottobre 1991) – Democrazia Cristiana (DC)
  • Vincenzo Leanza (29 ottobre 1991 – 16 luglio 1992) – Democrazia Cristiana (DC)
  • Giuseppe Campione (16 luglio 1992 – 21 dicembre 1993) – Democrazia Cristiana (DC)
  • Francesco Martino (21 dicembre 1993 – 16 maggio 1995) – Partito Liberale Italiano (PLI)
  • Matteo Graziano (16 maggio 1995 – 27 maggio 1996) – Forza Italia (FI)
  • Giuseppe Provenzano (27 maggio 1996 – 29 luglio 1998) – Forza Italia (FI)
  • Giuseppe Drago (29 luglio 1998 – 21 novembre 1998) Forza Italia (FI)
  • Angelo Capodicasa (21 novembre 1998 – 26 luglio 2000) – Democratici di Sinistra (DS)
  • Vincenzo Leanza (26 luglio 2000 – 17 luglio 2001) – Forza Italia (FI)
  • Salvatore Cuffaro (17 luglio 2001 – 18 gennaio 2008) – Centro-destra (CDU/UDC, poi MPA)
  • Raffaele Lombardo (18 gennaio 2008 – 28 settembre 2012) Movimento per l’Autonomia (MPA) / Centro-destra
  • Rosario Crocetta (28 settembre 2012 – 18 novembre 2017) Centro-sinistra (Partito Democratico)
  • Nello Musumeci (18 novembre 2017 – 13 ottobre 2022) – Centro-destra (La Destra, poi FdI)

Su una cosa il presidente Schifani ha parzialmente ragione. Sul fatto che «le scelte sono collegiali». Dimenticando, però, che – al di là dei giochi e degli interessi di partito e di schieramento – l’ultima parola, con la relativa certezza, rimane agli elettori.

