La siciliana Remax City Home prima in Europa per crescita della rete di agenti immobiliari

14/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il primo posto del Top Office Europe 2026 della rete internazionale Remax, nella categoria Agent Growth, arriva in Sicilia, con Remax City Home. L’agenzia che, dopo dieci anni di soddisfazioni nazionali, sfonda anche in Europa nel settore dedicato alla crescita della rete di agenti. Un risultato che rappresenta un importante segnale nel modello di recruiting e sviluppo di competenze, tramite l’affiancamento costante, su cui l’agenzia punta fortemente. Con servizi, strumenti e uffici specializzati – dalla tecnologia al marketinga disposizione degli agenti. Per la crescita del professionista e di tutto il gruppo.

Non solo numeri, ma preferenze e futuro

«Quando ho visto sullo schermo la scritta “Remax City Home – Italy” e ho capito che eravamo primi in Europa, il mio pensiero è andato indietro nel tempo», commenta Giuseppe Magri, broker titolare dell’agenzia siciliana. Alla strada percorsa, alle difficoltà superate e anche agli errori commessi, «che ci hanno insegnato qualcosa», continua il professionista con trasparenza. Ma soprattutto, sottolinea, «alle persone che hanno creduto in questo progetto quando era molto più piccolo». Non solo numeri in crescita, ma preferenze conquistate: «E questa, per me, è una differenza enorme – continua Magrì -. I professionisti che ci scelgono ci affidano il loro futuro. Ed è una responsabilità che sento fortemente». La stessa che aiuta a fissare il prossimo obiettivo: «Non voglio solo poter dire che siamo diventati più grandi – conclude Magrì -. Voglio che diventiamo sempre migliori».

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