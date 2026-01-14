Una Finanziaria decapitata: è quella della Regione Siciliana approvata nella notte del 20 dicembre, a suon di stralci di articoli con finanziamenti sponsorizzati. Complice la fretta del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, ma non solo. Considerati i mutati equilibri di quei giorni, con la nascita di una nuova maggioranza in aula. Composta da Pd, Movimento 5 stelle, Fratelli d’Italia ed Mpa. Con il risultato di mandare sotto il governo di Renato Schifani e dare vita allo stralcio di 77 articoli del biblico testo approdato in aula. Come promesso da Galvagno in chiusura della seduta, però, venti di questi approdano oggi in commissione Bilancio. Compresi gli articoli fortemente voluti dal presidente della Regione, ma anche dall’assessore Edy Tamajo. E quelli frutto del patto di non belligeranza – in realtà onorato – con Sud chiama Nord. In totale, si tratta di un pacchetto consistente, anche dal punto di vista economico, di finanziamenti diretti.

Ecco dove finiranno i soldi

Sono circa un milione di euro i fondi destinati alla Città metropolitana di Catania. Relativi alle spese di progettazione del centro fieristico Le Ciminiere, necessari dopo l’incendio dell’11 novembre scorso. Un finanziamento in quota al presidente Galvagno. Dal capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, arriva invece il fondo da 10 milioni per interventi a sostegno delle aziende agricole per i danni da Plasmopara viticola. E, per accontentare il territorio di appartenenza, sponsorizza anche il finanziamento da 600mila euro per l’aeroporto Trapani Birgi: per la riqualificazione infrastrutturale dell’edificio air-side ex Ospedaletto. Che si sommano ai 14 milioni di fondi Fsc Sicilia 2021-2027 per una riqualificazione più ampia annunciati ieri da Schifani.

All’esame anche la proposta di accesso ai fondi Irfis per le persone fisiche che realizzino «impianti fotovoltaici presso le abitazioni di proprietà». Previste anche indennità per le farmacie rurali e ulteriori modifiche sulla tassa automobilistica. Arriva anche il contributo annuale alla fondazione Villa De Pasquale, a Messina. Ai Comuni appartenenti al consorzio Cultura e tradizioni dei Castelli di Sicilia è previsto, nel suo insieme, un finanziamento di 200mila euro. E circa mezzo milione, invece, dovrebbe andare a saldare il debito per le bollette dell’acqua della missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

Le misure proposte da Edy Tamajo

L’assessorato alle Attività produttive, guidato dal forzista Tamajo, destina invece 10 milioni, a fondo perduto, per il sostegno delle esportazioni. In particolare per le imprese operanti in Sicilia che subiscono gli effetti connessi agli andamenti congiunturali dei mercati esteri. Dal medesimo assessorato arriva anche lo stanziamento di due milioni di euro come contributo straordinario, a titolo di indennizzo, agli imprenditori con esercizi commerciali in località turistiche delle Città metropolitane, «la cui attività sia penalizzata, in termini economici, dalla chiusura al traffico della pubblica viabilità prospiciente i predetti esercizi commerciali». Come Mondello, nel Palermitano, roccaforte elettorale dell’assessore.

Il pacchetto Messina di Cateno De Luca

In approvazione anche il cosiddetto pacchetto Messina, proposto da Cateno De Luca. Per i Comuni colpiti dall’alluvione del 2009 è previsto un milione di euro: il cinquanta per cento al Comune di Messina e il resto diviso tra Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala, in proporzione alla popolazione residente. Compare, inoltre, un contributo di 6,8 milioni di euro, a valere sul Pnrr, concesso al Comune di Messina per il servizio idrico integrato. E, ultimi ma non meno importanti, i 100mila euro destinati agli eventi di RespiArte al Comune di Santa Lucia del Mela.

Gli interventi sponsorizzati dai partiti

Cavallo di battaglia della Democrazia cristiana, invece, è il finanziamento di 800mila euro per il comparto zootecnico. E ancora tre milioni per acquisire al demanio della Regione Siciliana beni di elevato valore naturalistico e rilevante interesse pubblico. Un milione di euro, poi, in favore di Consorzi universitari ben precisi: «In territori nei quali insistono uno o più siti Unesco, che distano dagli atenei di riferimento oltre i 180 chilometri e di cui sono soci città con popolazione inferiore ai 35mila abitanti». Tocca poi, ancora, alla cultura. Con i 250mila euro per la fondazione Sebastiano Tusa e, sponsorizzati da Fratelli d’Italia, i 500mila euro all’anno– dal 2026 al 2028 – per eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale.