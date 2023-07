Il record europeo di temperatura più alta è stato registrato in Sicilia

Quel 48,8°C registrato l’11 agosto del 2021 dalla stazione Sias di Siracusa, in contrada Monasteri, tra il capoluogo di provincia e la cittadina di Floridia è stato convalidato dall’organizzazione meteorologica mondiale come il record europeo di temperatura. A darne notizia è il Servizio informativo agrometeorologico siciliano che ha appreso l’anticipazione Omm per l’Europa continentale. «Abbiamo ritenuto valido il valore fin dal giorno stesso dell’acquisizione – dichiarano dal Sias – avendo consapevolezza della correttezza della validità della strumentazione utilizzata e della metodologia di acquisizione e di validazione dei dati».

Da oltre 20 anni il Servizio informativo agrometeorologico siciliano si occupa delle rilevazione dei dati per «rendere disponibili informazioni continue, complete e attendibili per gli utenti, per la comunità scientifica e per le istituzioni meteorologiche. Questo – dichiarano – per noi è un riconoscimento prestigioso. Questo traguardo accresce l’importanza di mantenere anche in futuro gli stessi standard qualitativi che è stato possibile conseguire finora con un grande sforzo collettivo, pur nella limitatezza delle risorse disponibili». Adesso si aspetta il report ufficiale dell’Organizzazione meteorologica mondiale «per sottolineare ulteriormente l’importanza del valore rilevato l’11 agosto del 2021 – concludono – e il segnale che rappresenta per l’evoluzione del clima globale».