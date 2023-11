In Italia 23mila minori stranieri non accompagnati. In Sicilia il 25 per cento del totale nazionale

Foto di kone kassoum da Pixabay

«Al 30 settembre 2023, risultano presenti in Italia 23.531 minori stranieri non accompagnati, dato in forte aumento rispetto allo stesso periodo di rilevazione del 2022 (18.801) e del 2021 (9.661). Un incremento così rilevante è in larga parte attribuibile all’arrivo sul territorio italiano di un considerevole numero di arrivi dall’Ucraina». Lo ha riferito la coordinatrice della commissione immigrazione della Conferenza delle Regioni e assessora regionale in Sicilia, Nuccia Albano, in audizione al comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen.

Stando ai dati forniti dalle Regioni, i minori stranieri non accompagnati in Italia sono in prevalenza maschi (88,6 per cento). «Con riferimento all’età̀ – ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali della Regione Sicilia – il 41,3 per cento ha 17 anni, il 24,9 per cento ha 16 anni, l’11,1 per cento ha 15 anni e il 22,7 per cento ha meno di 15 anni. Nella maggioranza dei casi si tratta di adolescenti di genere maschile di un’età̀ compresa tra i 16 e i 17 anni. E oramai consolidato che l’arrivo in Italia di minori di cittadinanza ucraina ha determinato, tuttavia, un abbassamento dell’età media».

La Regione che accoglie il maggior numero di minori stranieri non accompagnati, in larga parte migranti provenienti dall’Africa, si conferma essere la Sicilia (6.035 minori, circa il 25 per cento del totale) con un aumento significativo rispetto al 2022 (3.833). «Le altre Regioni – ha aggiunto Albano – registrano sostanzialmente una presenza stabile in termini numeri. La Lombardia seconda Regione per numero di presenze (2.837, pari al 12,1 per cento), l’Emilia-Romagna (1.898, pari al 8 per cento) e la Campania (1.539, pari al 6,5 per cento). Al 30 settembre 2023, i principali Paesi di provenienza sono l’Egitto, l’Ucraina, la Tunisia, la Guinea e il Gambia (1.726)».