Rapinò un’attività commerciale insieme a un complice. Arrestato 35enne a Catania

Sarebbe stato il protagonista di una rapina, particolarmente concitata e violenta, avvenuta il 16 luglio scorso a Catania. Per questo motivo la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe La Rocca, classe 1989. L’uomo, insieme a un complice, avrebbe assaltato un’attività commerciale utilizzando un taglierino e riuscendo a impossessarsi di una considerevole somma di denaro. Inutile il tentativo di alcune persone di bloccare l’assalto.

Le successive e specifiche attività investigative demandate alla Squadra mobile si sono basate sulla visione delle immagini immortalate dalle telecamere presenti nei locali e lungo le vie percorse dall’autore sfuggito all’arresto, nonché nell’escussione dei testimoni. In considerazione della gravità del quadro indiziario, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del magistrato titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto, nei confronti dell’indagato, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.