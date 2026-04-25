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Furto di oggetti sacri a Catania, denunciata una coppia

25/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della stazione di Ognina hanno permesso di identificare e denunciare una coppia ritenuta responsabile di furto aggravato ai danni del convento adiacente alla parrocchia Santa Maria della Guardia. L’indagine è partita dalla denuncia del parroco, che aveva segnalato la scomparsa di numerosi oggetti sacri ed ex voto per un valore superiore ai 20mila euro.

La ricostruzione del colpo

Gli investigatori hanno avviato immediatamente gli accertamenti, concentrandosi sui sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie all’analisi delle immagini, i militari sono riusciti a ricostruire l’episodio e a identificare i presunti responsabili: un 48enne domiciliato a Catania e una 34enne residente a Tremestieri Etneo, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, i due si sarebbero introdotti nel convento approfittando di un cancello aperto, impossessandosi dei preziosi e nascondendoli in alcune buste prima di fuggire.

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