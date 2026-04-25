Girava con un tirapugni in moto, denunciato 19enne a Paternò

Foto di carabinieri

Impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa, i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato un 19enne del posto per porto di armi per le quali non è ammessa licenza. Il controllo è avvenuto intorno alle 19.30 in via Mediterraneo, dove i carabinieri hanno notato il giovane in sella a una moto e deciso di fermarlo per accertamenti.

Il ritrovamento

Sin dalle prime fasi dell’identificazione, il ragazzo ha mostrato un atteggiamento nervoso, chiedendo più volte di poter andare via. La perquisizione personale non ha dato esito, ma il controllo del veicolo ha portato alla scoperta: nel bauletto sotto sella era nascosto un tirapugni metallico con speroni, lungo circa 11 centimetri.

Denuncia e sequestro

I militari hanno proceduto al sequestro dell’arma e del veicolo, mentre per il 19enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.