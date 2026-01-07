Rapina in via Maqueda a Palermo, arrestati tre giovani

Foto di Agente Lisa

Rapina in via Maqueda, nel cuore di Palermo: tre giovani tunisini di 19, 18 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato con l’accusa di rapina in concorso. I fatti sono avvenuti in una delle zone rosse cittadine, dove gli agenti del commissariato Centro sono intervenuti in piena notte dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un ventenne bengalese.

Il giovane stava percorrendo via Divisi a bordo del suo monopattino quando è stato avvicinato dal gruppo che, dopo averlo colpito con calci e pugni, gli ha sottratto il portafogli con circa 140 euro, lo smartphone e lo stesso monopattino, per poi allontanarsi in direzione di via Lampionelli.

Rapina in via Maqueda, la vittima insegue uno degli aggressori

La vittima è riuscita a inseguire uno degli aggressori fino all’arrivo della polizia, che ha immediatamente bloccato il primo rapinatore. Gli altri due componenti della banda sono stati intercettati poco dopo in via Maqueda, mentre si muovevano a bordo del monopattino rubato: dopo un breve inseguimento, uno è stato fermato in via Trappetazzo e l’altro in piazza del Carmine.

Il bengalese ha riportato contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. I tre giovani sono stati arrestati in flagranza di reato. I due maggiorenni sono stati condotti nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida, mentre il minorenne è stato trasferito al Centro di prima accoglienza Malaspina. Gli arresti sono stati convalidati.