Ramacca, rapina tabaccheria ma viene arrestato. Bottino una stecca di sigarette e 100 euro

A Ramacca, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni ritenuto l’autore di una rapina commessa poche ore prima in una tabaccheria del centro paese. L’uomo ha agito a volto scoperto e armato di un coltello e in prossimità dell’orario di chiusura si è fatto consegnare da una dipendente 100 euro e una stecca di sigarette. Il 35enne è stato individuato dai militari dell’Arma dopo la visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del negozio. Dopo alcuni contatti telefonici tra lui ed il comandante della locale stazione dell’Arma, il 35enne è stato bloccato mentre si trovava a bordo della propria Renault Clio nei pressi del carcere di Caltagirone. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidatol’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere