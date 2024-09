Offrono un passaggio a una ragazza appena conosciuta a Catania, ma la aggrediscono e la rapinano

Avrebbero offerto un passaggio a una giovane – domiciliata nel Nord Italia – conosciuta durante una serata trascorsa in un night club di Catania, ma poi l’avrebbero aggredita e rapinata. Per questo i carabinieri di Taormina (in provincia di Messina) hanno arrestato tre uomini, un 25enne milanese e due cittadini stranieri di 21 e 26 anni, tutti con precedenti penali.

È stata la stessa vittima ad allertare i militari con una telefonata al numero di pronto intervento (112). Intervenuti nel luogo segnalato, i carabinieri hanno iniziato le indagini partendo dalle dichiarazioni della giovane e dall’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza della zona. Così gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e a risalire all’identità dei tre uomini.

Stando a quanto emerso, al termine di una serata trascorsa in un locale notturno di Catania, la donna avrebbe accettato un passaggio in auto offerto dai tre. All’arrivo nel B&b di Giardini Naxos (nel Messinese) dove alloggiavano, però, i tre uomini avrebbero aggredito la donna – procurandole anche delle lesioni – per rubarle il cellulare e 160 euro in contanti. I tre sono stati rintracciati e arrestati con l’accusa di rapina e lesioni personali e sono stati portati nel carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.