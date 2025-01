Palermo, sfondano la vetrina dell’ufficio postale con un’auto e portano via 100mila euro

Rapina all’ufficio postale in via Empedocle Restivo a Palermo. I ladri hanno sfondato la vetrina con un’auto e hanno portato via una cassetta con dentro 100mila euro. La macchina è poi stata abbandonata e i rapinatori sono fuggiti a bordo di due scooter. Sono in corso le indagini, condotte dalla polizia, per individuare i responsabili.