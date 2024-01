Palermo, in due assaltano negozio di prodotti per la casa. Portato via l’incasso

Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Due malviventi, ieri sera, hanno rapinato un negozio di prodotti per la casa di via Eugenio L’Emiro a Palermo. Uno era armato di coltello e l’altro con una grossa catena con la quale ha sfondato la porta a vetri prima di scappare a bordo di uno scooter. Portato via il contenuto della cassa. Sull’episodio indaga la polizia