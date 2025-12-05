Rapina a un furgone portavalori a Palermo: in due scappano con uno scooter

05/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Rapina a un furgone portavalori a Palermo. Il colpo è stato messo a segno, intorno alle 9 di questa mattina, contro un furgone portavalori. Tutto è avvenuto vicino al supermercato Conad in via Giovanni Argento nel capoluogo palermitano. I due uomini, che hanno agito a volto scoperto a bordo di uno scooter, hanno fatto perdere le proprie tracce scappando tra i vicoli. Sono in corso le indagini da parte della polizia con gli agenti che stanno analizzando anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, attraverso diverse testimonianze, pare ci fosse anche un terzo complice che avrebbe fatto da palo per la rapina.

Rapina a un portavalori a Palermo

Secondo quanto è stato ricostruito, due individui a volto scoperto, a bordo di uno scooter, si sarebbero avvicinati al furgone portavalori per mettere a segno la rapina. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini, il passeggero del mezzo a due ruote avrebbe strappato con forza la cassetta contenente il denaro dalle mani di una guardia giurata. Con il bottino, i due sarebbero poi scappati a bordo dello scooter tra i vicoli del quartiere nella zona di via Montegrappa a Palermo. Così avrebbero fatto perdere le proprie tracce dopo avere sottratto la cassetta con dentro i soldi del furgone portavalori.

L’ipotesi di un terzo complice

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini. I poliziotti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e della guardia giurata vittima della rapina. Sono già state acquisite le immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza della zona. Tutti elementi che saranno utili alle indagini per arrivare a individuare i responsabili della rapina. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che ci fosse un terzo complice che avrebbe fatto da palo.

