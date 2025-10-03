Rapina alla filiale Credem di Bagheria: tre arresti

Foto di Carabinieri

I carabinieri hanno messo insieme tutti i pezzi per ricostruire una spettacolare rapina avvenuta in una filiale Credem a Bagheria, in provincia di Palermo. In manette sono finite tre persone – un bagherese e due palermitani, di età compresa tra i 42 e i 56 anni – ritenute responsabili dell’assalto avvenuto il 28 agosto scorso nella banca di via Città di Palermo. L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Termini Imerese, si è basata su servizi di osservazione e sull’analisi dei filmati di diversi sistemi di videosorveglianza della città. Grazie a queste verifiche, i militari hanno ricostruito i movimenti dei tre rapinatori.

La dinamica della rapina alla filiale Credem di Bagheria

La mattina del 28 agosto i malviventi, con il volto coperto da maschere in silicone, hanno fatto irruzione nella banca, minacciando dipendenti e clienti. Si sono fatti consegnare 6.500 euro, per poi fuggire a bordo di un’utilitaria rubata poche ore prima a Palermo.

I provvedimenti

La sinergia tra i carabinieri e la procura ha portato all’emissione delle misure cautelari nei confronti degli indagati. Secondo quanto emerso i tre stavano preparando un’ulteriore rapina ai danni di una gioielleria.