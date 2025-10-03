Foto di Carabinieri

Rapina alla filiale Credem di Bagheria: tre arresti

03/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri hanno messo insieme tutti i pezzi per ricostruire una spettacolare rapina avvenuta in una filiale Credem a Bagheria, in provincia di Palermo. In manette sono finite tre persone – un bagherese e due palermitani, di età compresa tra i 42 e i 56 anni – ritenute responsabili dell’assalto avvenuto il 28 agosto scorso nella banca di via Città di Palermo. L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Termini Imerese, si è basata su servizi di osservazione e sull’analisi dei filmati di diversi sistemi di videosorveglianza della città. Grazie a queste verifiche, i militari hanno ricostruito i movimenti dei tre rapinatori.

La dinamica della rapina alla filiale Credem di Bagheria

La mattina del 28 agosto i malviventi, con il volto coperto da maschere in silicone, hanno fatto irruzione nella banca, minacciando dipendenti e clienti. Si sono fatti consegnare 6.500 euro, per poi fuggire a bordo di un’utilitaria rubata poche ore prima a Palermo.

I provvedimenti

La sinergia tra i carabinieri e la procura ha portato all’emissione delle misure cautelari nei confronti degli indagati. Secondo quanto emerso i tre stavano preparando un’ulteriore rapina ai danni di una gioielleria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Operazione a Catania: sette misure cautelari per rapine e armi
Leggi la notizia

I carabinieri hanno messo insieme tutti i pezzi per ricostruire una spettacolare rapina avvenuta in una filiale Credem a Bagheria, in provincia di Palermo. In manette sono finite tre persone – un bagherese e due palermitani, di età compresa tra i 42 e i 56 anni – ritenute responsabili dell’assalto avvenuto il 28 agosto scorso […]

Catania, si è dimesso il vicesindaco e assessore Paolo La Greca
Leggi la notizia

I carabinieri hanno messo insieme tutti i pezzi per ricostruire una spettacolare rapina avvenuta in una filiale Credem a Bagheria, in provincia di Palermo. In manette sono finite tre persone – un bagherese e due palermitani, di età compresa tra i 42 e i 56 anni – ritenute responsabili dell’assalto avvenuto il 28 agosto scorso […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]