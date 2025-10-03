Foto di Carabinieri Catania

Operazione a Catania: sette misure cautelari per rapine e armi

03/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una banda specializzata in rapine, a Catania, è finita al centro di un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e delle unità cinofile di Nicolosi. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone nell’ambito di un blitz denominato Khalipha.

Le accuse

Secondo l’inchiesta della procura etnea, gli indagati farebbero parte di una banda specializzata in rapine a Catania e dintorni. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, oltre che di detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere. Sei persone sono state condotte in carcere, mentre un indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

Le indagini

L’attività investigativa, condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, si è sviluppata tra novembre 2024 e giugno 2025. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Catania, hanno portato alla richiesta e all’ottenimento delle misure cautelari da parte del gip.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Operazione a Catania: sette misure cautelari per rapine e armi
Leggi la notizia

Una banda specializzata in rapine, a Catania, è finita al centro di un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e delle unità cinofile di Nicolosi. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone nell’ambito di un blitz denominato Khalipha. Le […]

Catania, si è dimesso il vicesindaco e assessore Paolo La Greca
Leggi la notizia

Una banda specializzata in rapine, a Catania, è finita al centro di un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e delle unità cinofile di Nicolosi. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone nell’ambito di un blitz denominato Khalipha. Le […]

La Regione Siciliana tra manovra quater e tesoretto ritrovato: bravi a risparmiare o incapaci a spendere?
Leggi la notizia

Una banda specializzata in rapine, a Catania, è finita al centro di un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e delle unità cinofile di Nicolosi. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone nell’ambito di un blitz denominato Khalipha. Le […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]