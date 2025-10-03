Operazione a Catania: sette misure cautelari per rapine e armi

Foto di Carabinieri Catania

Una banda specializzata in rapine, a Catania, è finita al centro di un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e delle unità cinofile di Nicolosi. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone nell’ambito di un blitz denominato Khalipha.

Le accuse

Secondo l’inchiesta della procura etnea, gli indagati farebbero parte di una banda specializzata in rapine a Catania e dintorni. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, oltre che di detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere. Sei persone sono state condotte in carcere, mentre un indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

Le indagini

L’attività investigativa, condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, si è sviluppata tra novembre 2024 e giugno 2025. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Catania, hanno portato alla richiesta e all’ottenimento delle misure cautelari da parte del gip.