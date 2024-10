Rapina con spaccata in centro a Palermo: svaligiata una gelateria

Foto di Daniel Kirsch da Pixabay

Banda della spaccata ancora in azione: con una Fiat Uno bianca, risultata rubata, hanno sfondato la vetrina di una gelateria nel centro di Palermo.

È accaduto in via Salvatore Vigo, a due passi dalla zona pedonale di via Principe di Belmonte. I ladri hanno portato via il registratore di cassa e alcuni prodotti esposti.