Ruba un furgone e investe chi prova a inseguirlo: arrestato 33enne nel Ragusano

Ha rubato un furgone e provocato un incidente mentre fuggiva. Sono stati i poliziotti a fermare e arrestare in flagranza un pluripregiudicato 33enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, con l’accusa di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.

Stando a quanto è stato ricostruito, nei giorni scorsi, un imprenditore ragusano ha lasciato il proprio furgone da lavoro in sosta per pochi minuti. Un giovane di passaggio avrebbe colto l’occasione per impossessarsene, mettersi alla guida del mezzo e scappare. Inseguito dal titolare e da un amico in auto, l’avrebbe speronata. L’inseguimento sarebbe poi andato avanti da parte degli operatori della volante

che lo hanno intercettato in direzione di Modica.

Lì l’uomo ha forzato il blocco e ha continuato a fuggire. Non per molto, visto che è stato bloccato – nonostante abbia poi provato a scappare anche a piedi – lungo la strada per Marina di Ragusa. Il 33enne, già noto pluripregiudicato vittoriese, è stato arrestato e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Ragusa, prima però è stato portato nella casa circondariale a disposizione della procura.