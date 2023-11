Ragusa, perseguita la ex moglie e la minaccia di morte: ora è ai domiciliari

Foto di rawpixel.com

Avrebbe voluto controllare i movimenti, le abitudini, le frequentazioni della ex moglie che lo ha denunciato. Per questo, un uomo di Ragusa è stato arrestato dalla polizia e adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia che è già stato fissato per lunedì.

La vittima aveva già chiesto la separazione dall’uomo. Il tribunale era intervenuto alla fine del 2022 con un provvedimento di urgenza pronunciando la separazione. Lui, però, non avrebbe desistito e avrebbe continuato a perseguitarla: pedinamenti, inseguimenti, parole offensive, minacce. L’ultimo episodio è di qualche giorno fa quando l’uomo ha incontrato per strada la sua ex moglie e l’ha seguita, come aveva già fatto in estate, minacciandola di morte. Lei ha ancora denunciato presentando un’ulteriore querela e l’uomo è finito ai domiciliari.