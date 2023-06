Ragusa, incassa la pensione di un’anziana morta da dieci anni: indagata la badante

Avrebbe incassato per dieci anni la pensione della donna che aveva assistito come badante, e deceduta nel maggio del 2012. Una truffa da oltre 150mila euro che è stata scoperta dalla guardia di finanza di Ragusa che sarebbe stata messa in atto dalla badante della pensionata. La donna è stata denunciata per appropriazione indebita. La procura ha disposto il sequestro dei conti correnti e degli immobili riconducibili all’indagata. Le indagini, svolte dai militari della compagnia di Vittoria, hanno accertato che la donna, che aveva una delega a operare sul conto corrente della donna, approfittando della mancata trascrizione del certificato di morte della pensionata da parte dell’Inps per un guasto del sistema informatico, abbia eseguito periodici prelievi sul conto deposito intestato alla defunta. Secondo le indagini delle fiamme gialle, dal giugno del 2012 al maggio del 2022, avrebbe sottratto dal conto soldi accreditati dall’erario, per complessivi 154.450 euro, relativi alla reversibilità della pensione della donna e a ulteriori prestazioni assistenziali per invalidità.