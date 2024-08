Ragusa, non saldano il conto da 50 euro al ristorante: denunciate due persone

Un pasto a domicilio da 50 euro che non è stato saldato. A Ragusa due persone – un 30enne della città e una 32enne di Vittoria, nel Ragusano – sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta. La vicenda sarebbe avvenuta qualche giorno fa. Le due persone hanno ordinato in un ristorante di Ragusa del cibo che si sono fatto recapitare a domicilio: il valore del cibo acquistato ammonta a circa 50 euro. Al momento della consegna il 30enne ha riferito di aver smarrito il portafogli e che si impegnava a saldare il conto l’indomani mattina: questo però non è avvenuto. Il titolare del ristorante ha sporto denuncia-querela alla polizia. Le indagini hanno permesso di identificare le due persone e di denunciarle in stato di libertà.