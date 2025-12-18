Foto di polizia

Si barrica in casa e aggredisce carabinieri e poliziotti: arrestato 32enne a Ragusa

18/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Notte di tensione nel quartiere Cappuccini di Ragusa, dove un 32enne di origini tunisine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un intervento congiunto dei carabinieri e della polizia di Stato. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti che, sentendo rumori sospetti provenire da un’abitazione, hanno contattato il 112 temendo un furto in atto.

L’intervento delle forze dell’ordine a Ragusa

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo si è barricato all’interno dell’immobile, la cui porta risultava chiaramente forzata con arnesi da scasso. I tentativi di convincerlo ad aprire si sono rivelati inutili: il 32enne ha bloccato l’ingresso e, dopo aver finto di collaborare, ha tentato la fuga scagliandosi contro gli operatori con una spranga di ferro, ferendo due militari. Vista l’escalation di violenza, i carabinieri sono stati costretti a utilizzare il Taser per immobilizzarlo e procedere all’arresto.

Ipotesi occupazione abusiva di una casa

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e che stava presumibilmente tentando di occupare abusivamente l’abitazione. Durante la perquisizione è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico nascosto nei pantaloni. Il 32enne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per invasione di edifici e porto di oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Fiamma olimpica a Catania, scattano le modifiche alla viabilità
Leggi la notizia

Notte di tensione nel quartiere Cappuccini di Ragusa, dove un 32enne di origini tunisine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un intervento congiunto dei carabinieri e della polizia di Stato. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti che, sentendo rumori sospetti provenire da un’abitazione, hanno contattato il 112 […]

Spaccio a San Berillo, il racconto di un assuntore: «Ai pusher ho dato migliaia di euro per il crack»
Leggi la notizia

Notte di tensione nel quartiere Cappuccini di Ragusa, dove un 32enne di origini tunisine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un intervento congiunto dei carabinieri e della polizia di Stato. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti che, sentendo rumori sospetti provenire da un’abitazione, hanno contattato il 112 […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze