Foto di polizia

Notte di tensione nel quartiere Cappuccini di Ragusa, dove un 32enne di origini tunisine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un intervento congiunto dei carabinieri e della polizia di Stato. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti che, sentendo rumori sospetti provenire da un’abitazione, hanno contattato il 112 temendo un furto in atto.

L’intervento delle forze dell’ordine a Ragusa

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo si è barricato all’interno dell’immobile, la cui porta risultava chiaramente forzata con arnesi da scasso. I tentativi di convincerlo ad aprire si sono rivelati inutili: il 32enne ha bloccato l’ingresso e, dopo aver finto di collaborare, ha tentato la fuga scagliandosi contro gli operatori con una spranga di ferro, ferendo due militari. Vista l’escalation di violenza, i carabinieri sono stati costretti a utilizzare il Taser per immobilizzarlo e procedere all’arresto.

Ipotesi occupazione abusiva di una casa

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e che stava presumibilmente tentando di occupare abusivamente l’abitazione. Durante la perquisizione è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico nascosto nei pantaloni. Il 32enne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per invasione di edifici e porto di oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.