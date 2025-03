Catania, aggredisce gli agenti di polizia che volevano identificarlo

Un giovane di 22 anni di origini tunisine, a Catania, si è rifiutato di farsi identificare e ha aggredito a calci e pugni e minacciato di morte gli agenti che con l’auto di servizio lo avevano portato negli uffici di polizia.

Ha dato una testata al volto di uno dei due agenti e colpito l’altro con un calcio alla mano procurandogli una frattura a un dito. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, Su disposizione del pm di turno, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.