Ragusa: 61enne arrestato per possesso di arma illegale e denunciato per atti persecutori

Possesso di una pistola e munizioni detenute illegalmente: con queste accuse è stato arrestato un 61enne di Modica, da qualche mese dimorante nel capoluogo. L’attività è scaturita dalla denuncia presentata dall’ex moglie dell’uomo, accusato di atti persecutori sia durante la relazione sia successivamente, anche nei confronti della figlia ventiduenne. Dalla denuncia della donna è emerso il sospetto che il 61enne potesse detenere delle armi, per cui è stata effettuata una perquisizione presso la sua abitazione.

All’interno della cassaforte, la polizia di Modica ha trovato una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 9, completa di due caricatori contenenti complessivamente 18 cartucce. La perquisizione ha consentito di rinvenire anche altre 125 cartucce calibro 7.65 nonché uno storditore elettrico: si tratta di uno strumento che serve per immobilizzare temporaneamente una persona attraverso l’uso di una scarica elettrica, considerato una vera e propria arma, il cui possesso è illegale senza nulla osta dell’autorità. L’uomo è stato dunque tratto in arresto per detenzione illegale di arma e denunciato per atti persecutori.