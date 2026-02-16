Foto generica

I finanzieri di Ragusa, nell’ambito degli ordinari servizi a contrasto degli illeciti nel settore dei prodotti energetici, nei giorni scorsi hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 117 bombole di GPL (Gas propano liquido), per una capacità complessiva di 1.740 Kg, detenute irregolarmente.

Ad insospettire i militari di Modica, durante gli ordinari servizi di controllo economico del territorio, è stata la presenza di un ingente quantitativo di serbatoi posizionati nelle immediate adiacenze di un capannone, sito all’interno di un’area rurale nel comune di Scicli.

Al momento dell’accesso presso la citata area, le fiamme gialle hanno rinvenuto un vero e proprio deposito a cielo aperto, gestito senza le minime garanzie di sicurezza e privo delle autorizzazioni antincendio, ove le 117 bombole di GPL erano stoccate in modo del tutto irregolare, pronte per la vendita.

Il responsabile, originario di Scicli, pur essendo titolare di un’impresa individuale esercente attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, è risultato essere sprovvisto di qualsiasi autorizzazione e documentazione amministrativa rilasciata dai competenti uffici ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza per esercitare in quel luogo.