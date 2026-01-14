L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]
Ragazzo ferito da un colpo di arma da fuoco a Gela
Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco, la scorsa notte, a Gela, in provincia di Caltanissetta, e trasportato nell’ospedale Vittorio Emanuele. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura.