Ragazzini aggrediti e rapinati sul lungomare di Mazara del Vallo: arrestato un minorenne

Un minorenne è stato arrestato con l’accusa di essere uno dei tre che ha accerchiato e rapinato un gruppo di ragazzini sul lungomare Hopps a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. I fatti risalgono alla sera del 10 febbraio, intorno alle 20, quando a chiedere l’intervento della polizia era stato un cittadino del Bangladesh titolare di ristorante sul lungomare. Nel suo locale, infatti, si erano rifugiati due minorenni suoi connazionali vittime della rapina a mano armata commessa da tre giovanissimi.

Le vittime hanno raccontato agli agenti di essere stati avvicinati da tre che avrebbero provato a rapinare uno di loro che, però, è riuscito a fuggire. Poi, sotto la minaccia di un coltello, avrebbero sferrato pugni in faccia e rubato il cellulare a un altro prima di scappare. Ricevuta la denuncia da parte delle vittime, sono iniziate le indagini a partire dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunali della zona. Dalle registrazioni, infatti, è stata verificata la presenza di un gruppo di tre giovani che, già a partire dal corso Umberto, avrebbero notato e seguito a distanza le vittime fino al lungomare Hopps.

Le immagini hanno inoltre permesso agli inquirenti di identificare un minore di origine tunisina come uno degli autori della rapina. Il ragazzino, che poi è stato riconosciuto anche dalle vittime, è stato denunciato per il reato di rapina aggravata in concorso e il giudice per le indagini preliminari ha richiesto per lui la misura cautelare della custodia in un istituto penitenziario minorile.