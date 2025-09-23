Lampedusa, 13enne investita da un’auto all’uscita di scuola

23/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Di Cristina a Palermo la ragazzina 13enne investita a Lampedusa da un’auto. L’adolescente è rimasta coinvolta in un incidente a Lampedusa. Studentessa del liceo scientifico, è stata travolta da una macchina all’uscita di scuola. Il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso.

Le condizioni della ragazzina 13enne investita

La ragazzina 13enne investita a Lampedusa è stata portata al presidio territoriale di emergenza (Pte) dell’isola ed è stata intubata. Viste le sue condizioni gravi, è subito stato disposto il trasferimento all’ospedale Di Cristina di Palermo. La 13enne è stata trasportata tramite l’elisoccorso. Le operazioni sono state coordinate dalla centrale operativa del 118. La 13enne travolta da un’auto all’uscita di scuola è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva ed è in coma farmacologico.

