Salvini e il video della giudice. La questura di Catania: «Il filmato non è negli atti ufficiali»

Una nota per cercare di fare un po’ di chiarezza. Si tratta di quella inviata dalla questura di Catania in merito al video pubblicato ieri da Matteo Salvini su Facebook e X, l’ex Twitter. Un filmato, risalente al 2018, in cui si vede la giudice Iolanda Apostolico durante una manifestazione al porto di Catania per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera. Da più fronti è emerso il dubbio che il filmato possa essere stato girato dalle forze dell’ordine. Sia per la posizione privilegiata di chi riprendeva – dietro ai poliziotti – che per la tecnica utilizzata, con delle inquadrature strette che poco si addicono alla tecnica giornalistica. C’è poi la presenza, accertata tramite altri filmati reperibili online, di un uomo, pelato e in abiti borghesi, che regge una telecamerina a ridosso delle forze dell’ordine, in quella che era una zona inibita a stampa e cittadini comuni. Nella nota della questura tuttavia non si fa nessun riferimento a questa persona.

«In merito alla pubblicazione di immagini riferite alla manifestazione svoltasi il 25 agosto 2018 nel porto di Catania, nel piazzale davanti al varco portuale numero 4, si comunica che il video pubblicato non risulta tra gli atti d’ufficio relativi all’evento in questione. Inoltre, negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione, non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico né del marito», si legge nella nota delle forze dell’ordine.