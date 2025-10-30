Quattro rapine in pochi giorni a Catania. Per questo è stato arrestato ed è finito in carcere un 29enne. Su delega della procura, infatti, la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell’uomo gravemente indiziato di avere commesso, tra i mesi di gennaio e febbraio del 2025, quattro rapine aggravate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra a Catania.

Nel primo episodio il 29enne avrebbe avvicinato due giovani. Approfittando di un luogo isolato e delle ore notturne, avrebbe costretto uno di loro, sotto la minaccia di un coltello, a consegnargli il cellulare. In occasione del secondo fatto, invece, l’indagato si sarebbe introdotto all’interno di una farmacia. Dopo avere minacciato una cassiera con un corpo contundente, avrebbe portato via circa 120 euro dalla cassa.

Nel terzo degli episodi di cui adesso è accusato, il 29enne avrebbe di nuovo agito di notte e in un luogo isolato. Così, secondo quanto emerso finora nel corso delle indagini, avrebbe minacciato e poi bloccato violentemente la vittima, per sottrargli il portafoglio e il cellulare. Nel quarto fatto, infine, l’indagato avrebbe afferrato per i capelli una donna e l’avrebbe scaraventata violentemente a terra. Tutto questo per riuscire a rubarle il cellulare.

L’arresto del 29enne

Le indagini, su tutti e quattro gli episodi di rapina a Catania, sono state portate avanti dalla sezione Falchi della Squadra mobile della questura etnea. Nel corso delle investigazioni, gli inquirenti hanno acquisito le dichiarazioni e le testimonianze delle vittime. Ma non solo, fondamentale è stata anche l’analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati nelle zone delle quattro rapine a Catania. Così, l’autorità giudiziaria ha richiesto la misura della custodia cautelare che è poi stata eseguita portando il 29enne nella casa circondariale di piazza Lanza.