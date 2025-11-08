Quad e moto all’interno del Parco dell’Etna: multati i conducenti

Quad e moto in zona b del Parco dell’Etna. È quanto hanno scoperto i poliziotti e gli addetti del corpo forestale della Regione Siciliana durante un’operazione di controllo straordinario del territorio tra i sentieri dell’Etna. Tutto è nato su input della prefettura di Catania, dopo un esposto presentato da più associazioni che si occupano di tutela dell’ambiente e della fauna.

Quad e moto nel Parco dell’Etna

In particolare, l’attività dei poliziotti della squadra a cavallo della questura, degli agenti della polizia stradale e del personale del corpo forestale ha riguardato il rispetto delle norme previste all’interno del Parco dell’Etna. E anche la salvaguardia dei luoghi, in alcuni casi, minacciati dalla presenza non autorizzata di quad e moto che sfrecciano a tutta velocità tra i sentieri dell’Etna. Si tratta di condotte che costituiscono una violazione delle regole previste all’interno del Parco. Ma non solo. Rappresentano anche un serio pericolo per l’incolumità delle tantissime persone che compiono gite fuori porta, passeggiate tra gli alberi, attività di trekking ed escursioni.

I controlli nel Parco dell’Etna

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno individuato persone a bordo di quad e moto all’interno della zona B del Parco dell’Etna. Per loro sono scattate le sanzioni da parte del corpo forestale per avere introdotto veicoli a motore. Inoltre, un servizio di tipo preventivo è stato attuato dalla polizia stradale all’ingresso del Parco dell’Etna per evitare che altri conducenti potessero fare accesso tra i sentieri con veicoli a motore. I servizi di controllo alle falde dell’Etna proseguiranno nei prossimi giorni con pattuglie a cavallo della polizia e con il personale del corpo forestale.

