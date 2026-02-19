Foto di polizia

Pusher della droga a 14 anni. Succede a Palermo, dove la polizia ha sorpreso un ragazzino in via Paolo Emiliani Giudici, nei pressi della stazione centrale, in possesso di hashish e marijuana. A destare sospetto il suo atteggiamento, che ha convinto i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ad una verifica. Il 14enne si è allontanato velocemente per far perdere le proprie tracce ma gli agenti lo hanno bloccato e perquisito.

Pusher a 14 anni, la droga nello zaino e negli slip

Nello zaino i poliziotti hanno trovato un involucro in cellophane con venti infiorescenze di marijuana e altri cinque involucri con hashish e 70 euro. Il ragazzo, inoltre, nascondeva negli slip altre otto bustine di marijuana e 16 involucri con all’interno altra hashish. Tutta la droga è stata sequestrata e il 14enne, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio, è stato trasferito nel carcere minorile Malaspina di Palermo.