Foto di polizia

Catania, bunker della droga con bustine dei cartoni animati

19/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non era un covo di supereroi, ma un vero e proprio fortino della droga quello scoperto dalla polizia di Stato, a Catania. Nessun Batman né Goku, anche se i cartoni animati c’entrano eccome: le bustine usate per confezionare marijuana, hashish e wax riportavano infatti i volti colorati dei personaggi dei cartoon, un tocco pensato per rendere meno sospette le dosi durante la vendita.

La trovata per fidelizzare i clienti della droga

Dentro il bunker – un locale nascosto all’interno di un immobile di via Orfanotrofio – due giovanissimi pusher, di 19 e 20 anni, avevano creato una piccola base operativa. Tavolini, sedie, divanetti e tutto il necessario per confezionare la droga. Il loro piccolo laboratorio è stato scoperto dopo che una pattuglia delle volanti li ha notati sfrecciare in scooter in piazza Palestro e infilarsi in fretta dentro una porticina blindata, gettando più di un sospetto.

All’interno gli agenti hanno trovato buste colorate con grafiche da cartoon, bilancini, materiali per il confezionamento e persino confezioni speciali, delle mini borsette contenenti tre dosi diverse – una per tipo di sostanza – una trovata di marketing per fidelizzare i clienti e far provare tutto il campionario. Nel frigorifero e nel microonde della saletta sono stati trovati oltre 600 grammi di droga già pronta allo spaccio, mentre nel retro dell’immobile era nascosto un borsone con più di due chili tra marijuana e hashish. In totale, oltre 2,7 chili di stupefacenti sono stati sequestrati. Per i due giovani, finiti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, l’avventura si è chiusa male.

